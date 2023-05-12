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Siyaset 14 Mayıs’ta oyunu ona göre verin! CHP yönetimi eskisi de yenisi de kaset malulü
Siyaset

14 Mayıs’ta oyunu ona göre verin! CHP yönetimi eskisi de yenisi de kaset malulü

Yeniakit Publisher
2023-05-12 11:19:00 -
14 Mayıs’ta oyunu ona göre verin! CHP yönetimi eskisi de yenisi de kaset malulü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan el çektirilme sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "CHP yönetimi, eskisi de yenisi de, toptan kaset malulü!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazısı:

Meral Akşener masadan kalkıyor, sonra iki gün içinde tekrar masaya geri dönüyorsa.. Dönmek zorunda kalıyorsa..

Dönmek zorunda kalmasının arka planını anlatamıyorsa..

Dönmek zorunda kalmasının ikinci ayında, insanları gülme krizine sokacak şekilde, “Ben o zaman demiştim ‘Ben yerimde duruyorum, masa gitti’. Dolayısıyla çok sert, doğrudur, çok sert ve her kelimesini kendim yazdığım bir konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer ‘Buyur kardeşim ne yapacağız?’ dendi” diyorsa..
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Aklımızla alay ediyorsa..

CHP’nin 2018 cumhurbaşkanı adayı, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi kurduğu partiden aday oluyor, ancak kaset iddiaları ile seçime 3 gün kala adaylıktan çekilme mecburiyetinde bırakılıyorsa..

“Kumar masasında olmam” diyerek 6+1 masasından kalkan Meral Akşener, 2 ay önce “seçilemeyecek aday” diye tanımladığı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, şimdi seçilebilir aday gösterdiği gibi, üstelik bir de “Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e” sözleri ile “seçilemeyecek adam”ı taltif ediyorsa..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

ABD DE BELALTI BOYLE BIR SEKTOR VAR!!

.........

hasan

14 mayısta tek derdimiz Bay Kemal'e mührü ülkeye çöken bu çetenin kıçına tekmeyi basmak
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