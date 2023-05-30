14 Mayıs'ın kesin sonuçları açıklandı
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı:
"28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; Ak Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."
Yener, kesin sonuçlara ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de duyurdu.
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