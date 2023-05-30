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Siyaset 14 Mayıs'ın kesin sonuçları açıklandı
Siyaset

14 Mayıs'ın kesin sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 15:08:00 - 2023-05-30 15:43:18
14 Mayıs'ın kesin sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı:

"28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; Ak Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."

Yener, kesin sonuçlara ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de duyurdu.

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Yorumlar

seçimleri kazandık yaşaa

amerika bir yanda avrupa biryanda herkes bir yanda biz cumhur olarak bu yanda oy verenlere tskler.sırada deprem.ekonomi göç içinde ermenileride koyun .türban.lgbt fetöcüler pkklılara acımak yok
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