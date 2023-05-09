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Gündem 14 Mayıs öncesi FETÖ'cüler düğmeye bastı! Bu kez de FETÖ'den ihraç emniyet amirinden vekil adayına saldırı girişimi
Gündem

14 Mayıs öncesi FETÖ'cüler düğmeye bastı! Bu kez de FETÖ'den ihraç emniyet amirinden vekil adayına saldırı girişimi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 23:34:00 -
14 Mayıs öncesi FETÖ'cüler düğmeye bastı! Bu kez de FETÖ'den ihraç emniyet amirinden vekil adayına saldırı girişimi

MHP'li vekil adayı Mustafa Bozgeyik ve beraberindekiler Gaziantep'te seçim çalışmalarını yürütürken FETÖ’cü eski emniyet amiri Halil Altunbaş'ın küfürlü ve yumruklu saldırısına uğradı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala  Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı şahısların seçim sürecini provoke etme çabaları sürüyor.

Erzurum'da CHP'li İBB Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve heyetine yönelik taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıkan FETÖ iltisaklı eski uzman çavuşun ardından, bu seferki provokasyon hamlesi ihraç bir eski emniyet amirinden Gaziantep'te geldi.

Küfürlü yumruklu saldırı girişimi

Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisakı sebebiyle kamu görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, seçim çalışmaları için Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde bulunan MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik'e önce küfürlü sonra yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayda Altunbaş ve beraberindeki kişilerin, MHP'li heyete yumruklarla saldırdığı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik güçlerince uzaklaştırılan şüpheli Altunbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MHP heyeti ise alandan sorunsuz bir şekilde ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş

MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik

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