14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesi ile iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya çıktı.