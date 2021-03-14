  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 19:46:00 -
14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesi ile iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle
Dünya

Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle

Irak'a ziyarette bulunan Papa Franciscus’un Iraklı yöneticilere hediye ettiği skandal madalyonda başta Kudüs olmak üzere İran, Irak, Anadolu..
Tarihi duyuruldu... Türkiye'ye sürpriz çağrı: İşbirliğine hazırız!
Gündem

Tarihi duyuruldu... Türkiye'ye sürpriz çağrı: İşbirliğine hazırız!

Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı Milli Muharip Uçak (MMU) için alt yapı çalışmaları sürerken, Rusya'dan Türkiye'ye üre..
BOTAŞ yatırımına onay
Ekonomi

BOTAŞ yatırımına onay

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 2021 iletim şebekesi yatırımlarını onayladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay