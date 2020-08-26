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Gündem 14 il için yeni koronavirüs kararı
Gündem

14 il için yeni koronavirüs kararı

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle 14 ilde randevulu sisteme geçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:57:00 -
14 il için yeni koronavirüs kararı

Kurban Bayramı’nda vatandaşların ihmalleri neticesinde bazı illerimizde koronavirüs vakaları yeniden patlak verdi. Vakaların yeniden yükselişe geçmesi vatandaşları hiç korkutmuşa benzemiyor. Hala koronavirüs tedbirlerini dikkate almayan ve dünyada büyük bir yıkıma yol açan amansız virüs ile şaka yapmaya çalışan bir kitle var. Bu kitleye karşı hükümet ve özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe uyarılar yapıyor. Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile İçişleri Bakanlığı da önemli tedbirleri yeniden devreye sokmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı son olarak 14 ilde yeni tedbirleri uygulama koydu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemleri geçici süreyle randevu ile yapmaya karar verdi.

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