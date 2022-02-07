14 Günlük Mikrobiyom Kürü ile bağırsakları temizliyor!

Mikrobiyom Diyet yeni, modaya uygun bir kilo kaybı diyetidir. Raphael Kellman tarafından bulunmuştur ve bağırsak sağlığını geri kazanma ümidiyle bazı yiyecekleri yemekten ve bunlardan kaçınmak üzerine kuruludur. Ayrıca daha hızlı bir metabolizma ve kilo kaybı gibi başka yararlar sağladığı da iddia ediliyor.

Günlük olarak tükettiğimiz gıdalar bağırsak sağlığını etkiler. Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak mukusu ve diyet lifleri gibi sindirilmeyen maddelerin fermantasyonu için yeterli desteği sağlıyor. Peki mikrobiyom kürü ile bağırsakları temizlemek mümkün mü?

Mikrobiyom Kürü

Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başlar. Beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillenir ve Mikrobiyom, dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur.

Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez” diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağlar.

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan Mikrobiyom Kürü’nü tavsiye ediliyor.

Dr. Ümit Aktaş, 14 günlük beslenme kürü, kür sırasında tüketilmesi gerekenleri sıraladı. Kür süresince yapılması gerekenleri ise Dr. Aktaş şöyle özetliyor:

Mikrobiyom içeceği ile bağırsak floranızda doping etkisi yaratın!

Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin

Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.

Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.

Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.

Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!

Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.

Bağırsak floranızda dost bakterilerin dolaşmasını istiyorsanız “Süper Starlar” olarak tanımladığımız; rezene, sarımsak, soğan, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, havuç, turp, lahana, brokoli, domates, patates, elma, muz, keten tohumu ve ceviz tüketin!