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Aktüel

14 günlük gözetim süresinden güzel haber: 14 kişi evlerine uğurlandı

Edirne’de, Yunanistan’daki gemiden gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 14 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:52:32 -
14 günlük gözetim süresinden güzel haber: 14 kişi evlerine uğurlandı

Edirne’de, Yunanistan’daki gemiden gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 14 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.


Yunanistan’ın Pire Limanı’nda, 21 Mart’ta gözetim altına alınan dev yolcu gemisi El Venizelos’ta, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine otele yerleştiren 87 Türk vatandaşı 14 günlük gözetim süresinin ardından 18 Nisan’da Türkiye’ye getirilerek çeşitli illerde gözetim altına alınmıştı.



Memleketlerine uğurlandılar


Kredi Yurtlar Kurumu Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 14 kişinin 14 günlük gözetim süresi doldu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

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