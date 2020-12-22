14 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Koronavirüs salgınında dünya yeni bir panik yaşamaya başladı. İlk olarak İngiltere’de görülen mutasyonlu virüs başka ülkeler de tespit edildi. Türkiye 4 ülke ile uçuşları durdurdu. Vatandaşlar mutasyonlu virüs sebebiyle 14 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. VUI - 202012/01 isimli mutasyonlu virüsün ölüm oranını artırıp artırmadığı ise merak ediliyor. Türkiye'de mutasyonlu virüs var mı?

14 gün sokağa çıkma yasağı olur mu? | Türkiye’de mutasyonlu virüs var mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk’e 14 günlük tam kapanma konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kara, “Şahsi görüşüm 3 hafta tam kapanma yönündedir. Ancak 3 haftalık kapanma döneminde ekmekçi fırını açacaksa, televizyoncu programı yapmak için TV'ye gelecekse, bu şekilde gedikler açılacaksa, bu halde süre 5-6 hafta tam kapanma olmalıdır. Bu 5-6 haftanın sonrasında ise çok sıkı kontrollere gerek olurdu. Ama sonrasında virüs yeniden yayılabilirdi. Bunun alternatifi şuanki uygulanan sistemdir. Alınan tedbirler ile vaka, hasta sayıları, ağır hasta sayıları ve vefat sayıları düşmüştür. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek tam kapanmanın sağladığı yararı sağlayabiliriz” dedi.

Milliyet Gazetesi’ne de konuşan Kara, mutasyona Türkiye’de rastlanmadığını ifade etti. Kara, “Bulaşmanın kolaylaşması demek, hastalığın ağır geçirilmesi anlamına gelmez. Bu virüs daha kolay bulaşacak olabilir. Yaz aylarında şöyle bir değerlendirmemiz olmuştu: Yaz aylarında karşılıklı, maskesiz, açık havada, 1 metre mesafeden 10 dakikalık bir konuşma virüsün bulaşmasına neden oluyor. Kış aylarında bu 2-3 dakikaya düşüyor. Böyle bir mutasyon varsa bu süre 1-2 dakikaya düşer. Bunun anlamı, vaka sayısında bir miktar artış olması anlamına gelebilir ama hastalığı daha ağır geçirecekler anlamına gelmez. Ama vakaların sayısının artıyor olması indirekt olarak hastaneye yatacak kişi sayısında da artışa neden olabilir mi? Olabilir. Ama eğer biz normalde bugün aldığımız önlemleri, kısıtlamaları devam ettirirsek, bu ilave bir artışa neden olmayacaktır. Kesin olarak bir şey söylemek doğru değil ama baktığımız zaman bizim aşıların hedef aldığı bölgenin dışında kalıyor. Bizim bu aşılarımızı etkileyecek bir mutasyon mu? Hayır, öyle görünmüyor. Ama bunu kesin söylemek, ‘Aşılar bundan etkilenmeyecek’ demek mümkün değil. Ama şu anki bilgiler bunun etkilenme olasılığının olmadığını gösteriyor” dedi.

Mutasyonlarla ilgili Türkiye’de de çalışmalar yapıldığını ifade eden Kara, “ Dünyanın pek çok ülkesinde tıbbi alt yapıya sahip ülkelerde, takipler yapılıyor. Türkiye’de de böyle takipler yapılıyor. Düzenli aralıklarla farklı bölgelerden gelen virüslerin, hangi mutasyonlarnın olduğu izleniyor. Bu güne kadar öyle bir tespit olmadı. Ama bu Türkiye’de olmamıştır, yoktur anlamına gelir mi? Hayır. Yine de bizim önlem almamız lazım. Girerse, sayıların artışına neden olabilir. O nedenle Türkiye’nin ilk etapta aldığı önlemler makul, mantıklı” diye konuştu.