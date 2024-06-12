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Teknoloji 14 dakika şarjla 320 km! İşte en hızlı şarj olan elektrikli otomobil
Teknoloji

14 dakika şarjla 320 km! İşte en hızlı şarj olan elektrikli otomobil

Yeniakit Publisher
2024-06-12 22:51:00 -
14 dakika şarjla 320 km! İşte en hızlı şarj olan elektrikli otomobil

Elektrikli otomobillerin en büyük sorunu şüphesiz şarj sorunu olarak öne çıkıyor. En hızlı şarj olan elektrikli otomobil hangisi? Son araştırma gerçeği ortaya çıkardı.

Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ettikçe şarj teknolojileri gelişiyor. Günümüzde 1 saatlik şarjlar ile şehir içi ulaşım mümkün. Ancak elektrikli otomobil için şarj hızlarının artmasıyla kullanımların patlama yapması bekleniyor. Lotus ise Emeya modeliyle şarj hızında rekor kırıyor.

Lotus Emeya sadece 14 dakikada 320 km yol gidiyor

Lotus Emeya, elektrikli araç şarj hızlarında yeni bir standart belirledi. Araştırmaya göre sadece 14 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 pil kapasitesine ulaştı. Bu da şimdiye kadarki en hızlı şarj olan elektrikli otomobil olduğu anlamına geliyor.

Bir elektrikli araç danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilen testler, Emeya’nın 402kW şarj gücü çekebildiğini ortaya koydu. Yüzde 10-80 şarj seviyesi boyunca ise 331kW’lık şarj oranını koruyabildi. Bu, Emeya’nın sadece 10 dakikalık şarjla yaklaşık 320 km menzil gidebileceğini gösteriyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

400kW DC hızlı şarj cihazına bağlı olan Emeya, bu alanda rakipsiz gibi görünüyor. Testlere göre ikinci sırada ise 320kW’a hıza ulaşan Xpeng G9 bulunuyor. Porsche Taycan gibi hızlı şarj destekleyen diğer modeller, 350kW şarj cihazlarıyla 16 dakikada yüzde 80’e ulaşabildi.

Lotus, Emeya için 800 voltluk batarya platformu geliştirdiğini söyledi. Ayrıca hiper arabaya özel olarak batarya termal yönetimi inşa ettiğini belirtti. Emeya’nın performansı aynı zamanda günümüzde elektrikli araç teknolojisinin ulaştığı en üst seviyeyi de gözler önüne seriyor.

350kW ve daha yüksek hızlı şarj ağları genişlemeye devam ettikçe, elektrikli otomobiller için şarj sorunları ortadan kalkacak. Lotus ayrıca Emeya’nın potansiyelini tam olarak kullanmak için şimdiden 450kW şarj cihazları geliştiriyor.

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