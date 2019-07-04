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14 Burda’da yaz boyunca tiyatro keyfi

Esas 14 Burda AVM, 6 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi günü minik ziyaretçilerine tiyatro etkinlikleri düzenleyecek.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:56
14 Burda’da yaz boyunca tiyatro keyfi

Esas 14 Burda AVM, 6 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi günü minik ziyaretçilerine tiyatro etkinlikleri düzenleyecek.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, çocuklara yaz döneminde de keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor. 6 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi günü birbirinden keyifli oyunları ile Esas 14 Burda AVM, minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


6 Temmuz Cumartesi günü Esas 14 Burda AVM’de sahnelenecek Alibaba Ve Son Harami oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 13 Temmuz’da Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi, 20 Temmuz’da Efecan İle Alican ve 27 Temmuz’da Macera Peşinde gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.


Esas 14 Burda AVM, Temmuz ayı boyunca her cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerinde minik ziyaretçilerini eğlendirmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:56
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