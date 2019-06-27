14 Burda’da çocuklar için tiyatro

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği “Afacan Tilki” oyunu ile 29 Haziran Cumartesi günü minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Çocuk Tiyatrosunun sahnelediği “Afacan Tilki” oyunu ile 29 Haziran Cumartesi günü minik ziyaretçilerini karşılıyor. Ağustos ayının sonuna kadar her Cumartesi günü sergilenecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile minik tiyatro severler bir araya gelecek.

29 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da sahnelenecek ‘Afacan Tilki’ oyunu, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. Ziyaretçilerin ücretsiz izleyebileceği ‘Afacan Tilki’ gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Ağustos ayının sonun kadar her cumartesi günü devam edecek, ücretsiz tiyatro etkinliklerine davet ediyor.