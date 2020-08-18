14 bin yıllık yavru köpeğin midesinden bakın ne çıktı

Buz Devri’nden kalan, kusursuz şekilde korunmuş köpeğin gövdesi üzerinde incelemede bulunan bilim insanları beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Köpeğin midesinde son tüylü gergedana ait olduğu tahmin edilen bir parça bulundu.

14 bin yıllık yavru köpeğin midesi üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, önce tüylü bir dokuya rastladı. Independent'in haberine göre; kürkün ince ve sarı olması dolayısıyla parçanın bir mağara aslanına ait olduğu düşünüldü. Fakat Stockholm Doğa Tarihi Müzesi'ndeki uzmanlarca yapılan testler farklı bir canlıya işaret etti.

"Dağ aslanınkine benzemediğini gördüler"

Stockholm Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzesi’nin ortak girişimi Paleogenetik Merkezi'nde genetik profesörü Love Dalen, "DNA’yı aldıklarında, dağ aslanınınkine benzemediğini gördüler” ifadelerini kullandı.

CNN’e açıklamalarda bulunan Dalen, bulgunun mitokondrial DNA analizinin yünlü gergedanlar ile neredeyse mükemmel bir eşleşme oluşturduğunu bildirdi.

Numune üzerinde radyokarbon yöntemi ile tarihlendirme yapan uzmanlar, gergedan derisinin yaklaşık 14 bin 400 yıllık olduğunu tespit etti.

"Son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşünüyoruz"

Bu köpek yavrusunun da yaklaşık 14 bin yıl önceye tarihlendiğini ifade eden Dalen, tüylü gergedanların da 14 bin yıl önce yok olduğunu bildiklerini, yani bu köpek yavrusunun son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşündüklerini söyledi.

"Gergedanı kendisi öldürmemiş"

Ayrıca yavru köpeğin bu hayvanı yeme şansını nasıl yakaladığı bilinmiyor. Paleogenetik Merkezi'nde doktora öğrencisi Edana Lord, bu canlıların günümüzdeki beyaz gergedanlarla hemen hemen aynı boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Lord’a göre bu durum, köpeğin bu iri gergedanı kendisinin öldürmediği manasına geliyor.

"Gergedan da yavru olabilir"

Fakat bilim insanları, köpeğin midesinde parçası bulunan gergedanın da yavru olabileceğini göz önünde bulunduruyor.

"Yedikten kısa süre sonra öldü"

Araştırmacılar, yavru köpeğin gergedanı yedikten kısa süre sonra öldüğünü, bunu da gergedanı pek sindiremediğinden anladıklarını ifade etti.