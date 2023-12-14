14 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَمْ حَسِبَ الَّذٖينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاؕ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

(Ankebût Suresi - 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır.



İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler.



Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Sizden biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun, öfkesi geçerse ne âlâ, öfkesi geçmezse yatsın.”



Kaynak: Ahmed, Müsned, V/152



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