14 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (14 Aralık 2023) sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَمْ حَسِبَ الَّذٖينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاؕ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?
Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"
(Ankebût Suresi - 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır.
İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler.
Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Sizden biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun, öfkesi geçerse ne âlâ, öfkesi geçmezse yatsın.”
Kaynak: Ahmed, Müsned, V/152