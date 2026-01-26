1.37 milyonluk pazarda Opel’den tarihi zirve! Mokka GSe, Grandland AWD ve yeni Astra Türkiye Yolunda!

Onur Yılmaz

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, 2025 yılı değerlendirme ve 2026 hedeflerini paylaştığı basın toplantısında hem Türkiye otomotiv pazarındaki tarihi büyümeye hem de Opel’in rekorlarla dolu performansına dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük beşinci otomotiv pazarı haline geldiğini vurgulayan Yantaç, Opel’in hem binek hem de hafif ticari araçlarda güçlü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti. Elektrikli mobiliteden yerli üretime, SUV atağından bayi ağının genişlemesine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar veren Yantaç, 2026’nın da Opel için iddialı ve rekorlarla dolu bir yıl olacağını söyledi.

İşte Yiğit Yantaç’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Türkiye otomotiv pazarı ve Opel için rekor yılı

2025 yılında Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 370 bin adetle tarihi bir seviyeye ulaştı. 2021’den bu yana baktığımızda pazar neredeyse yüzde 70-80 büyüdü. Bu artış, Türkiye’yi Avrupa’da İspanya’yı geçerek en büyük beşinci pazar konumuna taşıdı.

Biz bu tabloyu sürpriz olarak görmedik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız toplantılarda 2025’in üst üste üçüncü rekor yılı olacağını ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu öngörünün gerçekleştiğini görüyoruz.

Segment değişimi ve vergi etkisi

2025 yılı segment bazında iki farklı dönem yaşattı. Yılın ilk yarısında B ve C SUV’lara güçlü bir kayış vardı. İkinci yarıda ise temmuz ayındaki ÖTV düzenlemesiyle birlikte hatchback ve sedan segmentlerine yeniden bir talep oluştu.

Bu bize şunu net olarak gösteriyor... 2026 yılı planlamasında ÖTV’de yapılacak olası değişiklikleri doğru okumak ve çok hızlı adapte olabilmek markalar için kritik önem taşıyor.

Elektrikli araçta kalıcı dönüşüm

Elektrikli araç pazarında yılı yaklaşık 9 bin 400 adetlik satışla ve altıncı sırada tamamladık. Bu büyümeyi sadece vergi avantajlarıyla açıklamak mümkün değil.

Araştırmalar gösteriyor ki, elektrikli araç satın alan müşterilerin yüzde 92’si bir sonraki aracında da elektrikliyi tercih ediyor. Bu, kalıcı bir dönüşümün en net göstergesi.

2025 yılında Opel Türkiye olarak 75 bin 487 adetlik satışla tarihimizin en yüksek satış performansına ulaştık. Pazar rekor kırarken, biz de kendi rekorumuzu kırdık.

Bu başarının temelinde binek araçlardaki yeni model atağımız ve hafif ticari araçlardaki güçlü yükselişimiz yatıyor.

Hafif ticaride büyük sıçrama

Hafif ticari araçlarda 27 bin 471 adetlik satışa ve yüzde 9.7 pazar payına ulaştık. 2019’da yeniden girdiğimiz bu pazarda hedefimiz üçüncülük idi ve bunu başardık.

Bu sonuç, Opel’in sadece bir binek otomobil markası olmadığını, ticari araçlarda da kalıcı ve güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Global başarı da geldi

Türkiye, Opel global pazarları arasında pazar payı açısından birinci sıraya yükseldi. Almanya ve İngiltere gibi çok daha büyük pazarlara sahip ülkelerle yarışıyoruz.

2025 yılı içinde dört ay boyunca satış adedi bazında İngiltere’yi geride bırakmayı başardık. Bu, Türkiye için son derece gurur verici bir tablo.

Her 3 Opel’den 1’i SUV

2025 yılında SUV ailesi bizim için kilit rol oynadı. Frontera’nın mayıs ayında pazara sunulmasıyla SUV gamımız tamamen yenilendi.

Yaklaşık 26 bin adet SUV satışı gerçekleştirdik. Yıl başında söylediğimiz gibi, 2025’te satılan her üç Opel’den biri SUV oldu.

2026 yılı için Türkiye otomotiv pazarının 1.4 milyon adedin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Opel olarak hedefimiz 75 binin üzerinde satış. Şartlar uygun olursa 80 bin adede kadar çıkabileceğimize inanıyoruz. Pazar payında hedefimiz en az yüzde 5.5.

Elektrikli araçlarda hedef ilk 5

2026 yılında elektrikli araç pazarının 250 bin adede ulaşmasını bekliyoruz.

Opel olarak hedefimiz 15 bin adetlik elektrikli araç satışı ve yüzde 6 pazar payı. Bu da bizi ilk 5 marka arasına taşıyacak.

Mokka GSe, ralli dünyasından ilham alan yüzde 100 elektrikli bir model. Opel’in performans genetiğini yansıtan çok özel bir araç. 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacağız. Bu model, GSi ruhunun elektrikli karşılığı olacak.

İlk elektrikli 4x4

Ürün gamımızda bugüne kadar 4x4 bir model yoktu. Grandland AWD ile bu eksiği kapatıyoruz. Yüzde 100 elektrikli dört tekerlekten çekişli Grandland AWD, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.

Yenilenen Astra ikinci çeyrekte

Brüksel Otomobil Fuarı’nda global lansmanını yaptığımız yeni Astra’yı 2026’nın ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacağız. Tasarım, teknoloji ve verimlilik anlamında Astra’yı bir adım daha ileri taşıdık.

Yerli üretim ve bayi ağı

2026’da Combo’nun da Türkiye’de üretime başlamasıyla ticari araç satışlarımızın yüzde 70’i yerli üretim olacak.

Bayi ağımızı 43 şehirde 68 bayiye çıkaracağız. Kapsama oranımızı yüzde 94’ün üzerine taşıyacağız. Bayilerde müşteri deneyimini iyileştirmek için personel eğitimleri ve teknolojik yatırımlar yapacağız.

2026’da satışlarımızın yüzde 60’ının hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyoruz.

Binek araç satışlarımızın yüzde 97-99’u düşük emisyonlu araçlardan oluşacak. Bu, yıllar önce açıkladığımız vizyonun artık sahada karşılık bulduğunu gösteriyor.