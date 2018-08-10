135 yıllık gelenek! Toprağı sanata dönüştürüyorlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünün sakinleri, 135 yıl önce Bulgaristan'dan göç eden bir ustanın öğrettiği çömlekçilikten ekmeğini kazanıyor.

Toprağın sanata dönüştüğü yer olarak nitelendirilen, Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı 280 haneli köyde usta ellerde yoğrulup şekillendirilen toprak, vazo, biblo ve testi gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor, ülkenin dört bir yanına hatta yurt dışına gönderiliyor.

Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Bulgaristan'dan göç edenlerce kurulan köyün 150 yıllık bir tarihinin bulunduğunu belirterek, köy sakinlerinin tamamının çömlekle haşır neşir olduğunu anlattı.

"BAŞARILI ÜRÜNLER YAPIYORLAR"

Kurulduğu yıllardan bu yana çömlekçilik yapıldığını vurgulayan Bayram Sağır, "Şakir ustanın öncülüğünde 4-5 kuşaktır çömlekçilikle geçimlerini sağlıyorlar. Başarılı ürünler ortaya koyuyorlar. Sadece çömlekçilikle değil akademik çalışmalara da konu olan bir köy. Bu köyde dededenn toruna 7'den 70'e kadın erkek herkes çömlek işini gayet güzel bilir, ustaca yapar ve ekmeğini kazanır." dedi.

"HERKESE GÖRE İŞ VAR BURADA"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen sanatçı kartına sahip çömlek ustası Salim Yaşar ise köyde her yaşta insana iş olduğunu ifade etti. Atalarından öğrendikleriyle geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Salim Yaşar, "O zamanlar Bulgaristan'da çömlekçilikle uğraşan 'Şakir ağa' diye biri varmış. Bu usta da gelmiş Kınık'a yerleşmiş. Allah ondan razı olsun, binlerce kişiye ekmek kapısı açtı. Bizim mesleğimizde hava, güneş ve su lazım. Buradaki hava ortamı da buna uyunca bu köye yerleşiliyor. O günden bu güne çömlekçilik devam ediyor. Köyümüzde 280 hane var. 1970'li yıllarda çok güzeldi. Küp, testi, sürahi yapıyorduk bu 10 yıl sürdü. 1980'lerde çiçek saksısı çok ilgi gördü. Sonra plastik başladı. Plastik geldi etkiledi ama mesleğimiz bitmedi, bitmez. Köyde 135 yıldan beri çömlekçilik devam ediyor. Köyde çömlekçilikten ekmek yemeyen kimse yoktur. Burada eşlerimiz, kızlarımız, torunlarımız uğraşırlar. 7 yaşındaki çocuğa da burada iş vardır, 70 yaşındakine de." dedi.