133 liraya aldı, 250 bin dolara satacak!

Sanat çevrelerinde şaşkınlık veren olay İngiltere'de yaşandı. Altı yıl önce pazarda alışveriş yaparken bir esnaftan dört sterline aldığı tabloyu evine getiren adı bilinmeyen kadın, gerçeği altı yıl sonra fark etti.

Evinde temizlik yaparken bir köşeye atan ve varlığını yeni fark eden kadın, tablonun gerçek değerini öğrenmek için tabloyu sanat konservatörüne götürdü. Burada tabloyu inceleyen konservatör büyük şaşkınlık yaşadı.

Konservatör, kadına tablonun 250 bin dolar değerinden olduğunu ve ressam Bewell Convers Wyeth'e ait olduğunu söyledi. Tablo 19 Eylül'de satışa çıkarılacak.