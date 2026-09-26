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Gündem 133 hesaba erişim engeli
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133 hesaba erişim engeli

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133 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinesinde 133 hesaba erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12 X, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 X, milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Ayrıca, İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi

İşte o hesaplar:

 

 

 

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