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13.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 05:49
13.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَوْ شَٓاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَۙ

اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَۜ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْۜ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ 

"Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı.

 Fakat onlar hep ihtilâf içinde olacaklardır, rabbinin esirgedikleri müstesna;

 zaten O insanları buna uygun yaratmıştır.

 Böylece rabbinin, "Andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım" sözü yerini bulmuş oldu."

(Hûd Suresi, âyet:118-119)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir kulu hakkında iyilik murad ederse, ona, kendi kusurlarını görme kabiliyetini verir."

(Müslim)

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 05:49
  1. 13.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. hud 118
  3. hud 119
  4. tek ümmet
  5. kusur

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