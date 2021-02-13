  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 13.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-13 08:50:00 -
13.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَاۜ فَاِذَا جَٓاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُٓؤُ۫ا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْب۪يراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz.

 Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine   mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik."

 (İsrâ Suresi - 7)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur."

  (Müsned, I/259)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benim Adım Melek dizisinde ayrılık iddiaları sonrası olay sözler: Giderse dizinin bir yanı sakat kalır
Medya

Benim Adım Melek dizisinde ayrılık iddiaları sonrası olay sözler: Giderse dizinin bir yanı sakat kalır

Benim Adım Melek dizisinde Kaan Çakır'ın oynadığı ve hikayenin kötü adamı olarak bilinen Alpay'ın senaryo gereği her yerden kovulan adam olm..
Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı
Siyaset

Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek de..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB ile övünüyorlar, Şahinbey ilçe belediyesini görmüyorlar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB ile övünüyorlar, Şahinbey ilçe belediyesini görmüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de kendi adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay