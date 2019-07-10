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1300 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe’ye bisikletle gidecekeler

Marmaris’te yaşayan dört kişilik Pekçedenöz ailesi, bisikletle Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’ye gitmek üzere yola çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:52
1300 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe’ye bisikletle gidecekeler

Marmaris’te yaşayan dört kişilik Pekçedenöz ailesi, bisikletle Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’ye gitmek üzere yola çıktı. Günde 4 saat pedal çevirecek olan aile, bin 300 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe’ye 25 günde ulaşmayı planlıyor.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde dört kişilik Pekçedenözailesi, bisikletle Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’ye gitmek için yola çıktı. Baba Rüştü, anne Özgül, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz bin 300 kilometre uzaklıktaki tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe’yepedal çevirerek gitmeyi hedefliyor. Pekçedenöz ailesini uğurlamak için kent merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Pekçedenöz ailesinin yakın akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Aile yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini hatırlatan Rüştü Pekçedenöz, “2019 yılı Cumhurbaşkanlığımızın ilan ettiği gibiGöbeklitepe yılı. Hem kültür varlıklarımızı tanıtmak, hem Marmaris’i bilinir hale getirmek için hem de bisikletle olan sevdanmızı daha çok pekiştirmek için uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdik. Ailecek Türkiye’de uzun bir yolculuk yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Yolculuğumuzu hergün sosyal medyada paylaşacağız.” dedi.



“Üç ay önce böyle bir karar aldık”


Çok heyecanlı olduklarını belirten Özgül Pekçedenöz, “Heyecanlıyız biz de. Bu yolculuk için baya hazırlandık. Yolculuğun daha iyi olacağını düşünüyoruz.” dedi.Yolculuk fikrinin babasından çıktığını belirten Ceren Pekçedenöz, “Üç ay önce böyle bir karar aldık. Babamdan çıktı bu karar. Bizde ailecek onu destekledik. Üç ay önce hayaldi, bugün onu gerçekleştiriyoruz. İnşallah güzel geçer. “dedi. Ailenin en küçük bireyi Mithat Can Pekçedenöz ise, “Bu benim için çok zor olacak ama bazılarına çok ilham vereceğim. Bu yolculuğu sabırsızlıkla bitirmeyi planlıyorum.” dedi. Pekçedenöz ailesi kendilerini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra Göbeklitepe’ye ulaşmak için pedal çevirmeye başladı. Günde 4 saat pedal çevirecek olan aile 25 günde Göbeklitepe’ye varmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:52
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