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Siyaset 13 yıl önce "AK Parti kapatılsın" diyen Kılıçdaroğlu HDP’ye destek çıktı
Siyaset

13 yıl önce "AK Parti kapatılsın" diyen Kılıçdaroğlu HDP’ye destek çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma davasına en çok CHP'liler karşı çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl önceki sözleri yeniden akıllara geldi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin davayla ilgili "Savcı gereğini yaptı" derken söz konusu HDP olunca parti kapatmanın uygun olmadığını söyleyerek yine kendisiyle çelişti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 16:59:00 - 2021-06-15 17:01:09

2008'de AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası için "Savcı görevini yaptı" açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığına parti sözcüsü Faik Öztrak da destek verdi.

CHP'de tutarsızlık geleneği

AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı bir tutum içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti sözcüsü Faik Öztrak'a hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye yönelik açıklan kapatma davası için, "Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu HDP olduğunda ise ağız değiştirerek "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Seçimle gelen seçimle gider" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığının sorulduğu Öztrak ise "Genel Başkanımızın da partimizin de görüşünü nettir. Siyasi partileri millet açar millet kapatır" ifadelerine yer verdi.

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