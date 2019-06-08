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13 yaşındayken tutuklandılar... Suudi genç idamla yargılanıyor

CNN, Suudi Arabistan yönetiminin 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığını yazdı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:54
13 yaşındayken tutuklandılar... Suudi genç idamla yargılanıyor

Suudi Arabistan yönetiminin, 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaza Qureiris'i idam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Amerikan basın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in idam edilmesi bekleniyor.

Haberde, Murtaza Qureiris'in 10 yaşında iken "Arap Baharı" kapsamında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde gerçekleşen protestolar sırasında abisinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü, bunu protesto etmek amacıyla eylemlere katıldığı belirtildi.

Söz konusu bisikletli eylemin görüntüsünün de paylaşıldığı haberde, Qureiris'in bu eylemden 3 yıl sonra ailesiyle Bahreyn'e giderken Suudi güvenlik güçlerince tutuklandığı ifade edildi.

Murtaza Qureiris'in, "polis karakoluna molotofkokteyli atmak, terör örgütüne üye olmak, eylemlerde şiddete başvurmak, abisinin cenazesinde yürüyüş düzenlemek ve halkı isyana teşvik etmek" suçlarından yargılandığı kaydedilirken, Suudi Arabistan yasalarına göre idam edileceği kaydedidi.

Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücre hapsinde geçirdiği belirtilen Qureiris'in, "ağır işkence ve stres altında" kabul etmek zorunda kaldığı söz konusu suçlamaları ise reddettiği belirtildi.

BM raporunda "işkence" ifadesi

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2016'da Qureiris'in tutuklanmasını araştırdığı ve konuya ilişkin hazırladığı raporda, "Qureiris'in barışçıl protestolara katılmasına rağmen işkenceye maruz bırakılarak farklı suçlamaları kabul etmek zorunda bırakıldığı ve tutukluluğunun keyfi olduğu" ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte, Murtaza Qureiris'in katıldığı 2011 protestolarında yer alan Suudi aktivist Muhammed Daman, CNN'e yaptığı açıklamada, protestoların barışçıl olduğunu ve söz konusu videolarda Suudi Arabistan'ın iddia ettiği şiddet eylemlerinin yer almadığını vurguladı.

Daman, Suudi yönetiminin, ülkenin doğu bölgesindeki hükümet karşıtı gösterileri kasten terör eylemleriyle ilişkilendirerek, oradaki hükümet karşıtı isimleri yok etmeye çalıştığını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:54
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