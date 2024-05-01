13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ünlü doktor Ender Saraç, mahkemeye çıktı. Çocuğun annesinin itirafları ise olay oldu.
Ünlü doktor Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkmıştı.
Saraç, kendisini savunurken, "Çok büyük bir iftiraya uğradım. Trafik cezam bile yok. Bu olaylardan sonra ilk 24 saat kusmak istedim. Üzüntüden hasta oldum. Boşanma davasından sonra çok yüksek bir para istendi. Sonra bunlar iddia edildi. Erkek olarak negatif ayrımcılık var maalesef. Türkiye'de 30 yıldır tanınan bir doktorum. Zarar gördüm. Acilen beraatimi ve hayatımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.
Annenin itirafı olay oldu
Ancak, bugün hakim karşısına çıkan anne Benan Saraç, oğlunun yalan söylediğini itiraf ederek şikayetçi olmadı. "Oğlumu ara ara sorguladığımda gerçeği bana ağlayarak anlattı. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babasına karşı hayal kırıklığı içindeydi" dedi.
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