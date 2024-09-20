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Sosyal Medya 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adama köylü kadınları işte böyle ders verdi! Saniye saniye görüntülendi
Sosyal Medya

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adama köylü kadınları işte böyle ders verdi! Saniye saniye görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 13:38:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlerin yüreğine su serpti 13 Yaşındaki kızı taciz eden adama köylü kadınlarının ders verdiği video en çok izlenenler arasına girdi.

Nerede çekildiği belli olmayan,13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden bir adama köylü kadınlarının müdahale etmesinin gösterildiği video en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı. Görüntülerde bir adam kız çocuğunu taciz ederken köylü kadınlar ellerindeki sopayla adamın yanına gelip ona güzel bir ders veriyor.

Unutulmaz bir dayak yiyen adamın akıbeti ise bilinmiyor..

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