13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla ağır yaralandı Çorum’un Sungurlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralandı.

Olay Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede düzenlenen düğününe katılan bazı kişiler tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Muhammed Efe Çolban’a, oyun oynadığı sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti.

Maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, magandayı bulmak için düğün kamerasındaki görüntüleri inceliyor.

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