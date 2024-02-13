13 yaşındaki çocuğa toplu tecavüz İtalya'yı karıştırdı

13 yaşında bir kız çocuğunun Catania kentindeki bir parkta toplu tecavüze uğraması İtalya'da infial yarattı. Geçen hafta gerçekleşen olayda, Mısırlı 7 göçmenin 13 yaşındaki kız çocuğu ve erkek arkadaşını sürükleyerek parktaki tuvaletlere götürdüğü ve burada kıza tecavüz ettikleri öne sürülmüştü. Şüphelilerden üçünün 18 yaş altında olduğu bildirilmişti.

Mısırlı grubun kızın erkek arkadaşını tecavüzü izlemeye zorladıkları belirtilirken, olay İtalya'daki göçmen karşıtı havayı da yoğunlaştırdı.

Radikal sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bana gelip töleranstan veya hatadan bahsetmeyin. Bu gibi dehşet verici olaylara karşı merhamet gösterilmemeli. Tek bir çare var, o da kimyasal hadım" ifadelerini kullandı.

Olay İtalya'da son aylara damgasını vuran cinsel saldırı vakalarının son halkası olarak kayıtlara geçti.

Geçen yaz Palermo kentinde, yaşları 15'le 18 arasında değişen 7 kişi, 19 yaşındaki bir kadına tecavüzle suçlanmıştı.

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Bu olaydan haftalar sonra da Napoli yakınlarında 9 göçmen, yaşları 10 ve 12 olan iki kuzene tecavüz edip görüntüleri sosyal medyada canlı yayımlamıştı.

MELONİ HÜKÜMETİ GÖÇ KARŞITI SÖYLEMİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Bu saldırıların ardından Catania'da da benzer bir olay yaşanması İtalya'nın radikal sağcı hükümetine de siyasi bir fırsat sundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Eylül 2022'de göçmen karşıtı vaatlerle göreve gelmiş ancak ülkeye yönelik düzensiz göç akışını kesememişti.

Catania'daki olaydaki şüphelilerin 2021 ve 2022'de ülkeye botla geldikleri tespit edildi.

Bunun ardından bir açıklama daha yapan Salvini, botla ülkeye gelen kişilerin kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kenti ziyaret eden Meloni'yse, "Devlet orada olacak ve adaletin tecellisini garanti altına alacak" diye konuştu.

İtalya'da kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı suçları yaygın olmasına karşın, yetkililer son vakalarda şüphelilerin göçmen olmasını konunun merkezine koydu.

Davaya bakan yargıç Carlo Umberto Cannella, şüphelilerin "muhtemelen benzer bir saldırıyı tekrarlayacaklarını çünkü medeniyete alışık olmadıklarını" söyledi.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin kurduğu sağcı Il Giornale gazetesinde konuyla ilgili yer alan yazıda da düzensiz göç olayın sorumlusu olarak gösterildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

Neden herhangi bir uluslararası korumaya ihtiyaç duymayan bu kişiler hâlâ İtalya'dalar ve sınırdışı edilmiyorlar? Çünkü ülkeye gelirken, 18 yaşının altında olduklarını bildiriyorlar ve kanunlar yetişkin olmayan göçmenleri reddetmeyi yasaklıyor. Şimdiyse tecavüz suçlamasıyla yargılanacaklar. O küçük kızsa, sadece 13 yaşında maruz kaldığı tecavüzün acısını ve travmasını ömür boyu taşıyacak. Bu, 18 yaşındaki küçük AB dışı kişilerin İtalya'ya kabul edilip suç işledikleri ilk vaka değil.

7 Mısırlı şüpheliden üçünün avukatları, müvekkillerinin haklarındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.