  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil devlet İsrail, Filistin’de rahat durmuyor! 10 gündür ezan okunmasını engelliyorlar Taksici, Koreli turisti dolandırmaya kalktı! 350 liralık mesafe için iki katı fiyat çekti Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı! Tehdit edilen firmalar Zeynep'e para akıtmış Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı' Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti İçişleri Bakanı Çiftçi, Şam'da! Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir Heyet Mısır'a hareket etti! Hamas'tan ateşkes açıklaması Şutlan Özel yine şaşırtmadı! O soytarının da arkasında durdu Tatil ayağına yurt dışına kaçan soytarı! “Bana resmi soruşturma bildirimi ulaşmadı” Türkiye’de bilim yatırımları artıyor! Kacır: 23 yılda dev AR-GE desteği verildi
Gündem 13 şüpheli gözaltına alındı! DEAŞ’a 2 ilde eş zamanlı operasyon
Gündem

13 şüpheli gözaltına alındı! DEAŞ’a 2 ilde eş zamanlı operasyon

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik Düzce ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzce ve Bursa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı.

 

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

 

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!
MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!

Gündem

MİT'ten DEAŞ'a sınırda darbe!

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı!
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı!

Yerel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a darbe! Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı!

Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi
Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

Gündem

Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi
Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi

Gündem

Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

Yerel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23