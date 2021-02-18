13 şehidimizin ardından Abdullatif Şener'den skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdullatif Şener, AK Parti'nin özellikle HDP ile PKK’yı birbiriyle ilişkide gördüğü için ortaya çıkan her PKK operasyonunda HDP’yi suçladığını ifade ederek, “Yine bu kara operasyonu nedeniyle de TBMM’de görüşmeler sırasında ilgili bakanlar HDP’ye yönelik suçlamalarını ifade etmiştir. Bunun üzerinden Türkiye’de HDP’ye yönelik olarak büyük bir kamuoyu baskısı oluşmaktadır. HDP’nin kendi oyları hariç Türkiye’deki geniş seçmen kitlesi nazarından bu tip olaylar hep HDP’ye yönelik olarak olumsuz duyguların gelişmesine yol açmaktadır. Türkiye’de insanlar arasındaki duyguların ayrışmasına farklılaşmasına yol açmaktadır. İktidar da HDP’yi yanı zamanda bir siyasi rakip gördüğü için HDP’ye yönelik baskılarını yoğunlaştırmaktadır. Belirtiğiniz gibi değişik gerekçelerle Türkiye’nin dört bir tarafında var olan HDP parti örgütlerine KCK örgütlerine yönelik olarak operasyonlar yapılmaktadır. Binlerce kişi gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Bu süreç uzunca bir zamandır devam etmektedir. Gördüğümüz kadarıyla da iktidar partisinin ana hedeflerinden biri HDP’dir. HDP’yi güçsüzleştirmek, örgüt yapısını zayıflatmak muhtemel önümüzdeki seçimler açısından kendisine bir avantaj sağlayacaktır diye düşünür” dedi.

Rudaw'a konuşan Şener, Türkiye’de yargının hukuka, Anayasaya ve ilgili yasalara uygun olarak işlemesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:

“Bildiğimiz gibi Türkiye’de bir takım davalar siyasi maksatlarla yürütülmektedir. Siyaset artık sadece eşit rekabet koşularında sürdürülmüyor. Aynı zamanda iktidarın yargı sürecine de bunu siyasi maksatlara yönelik olarak kullandığını görüyoruz ve siyasallaşmış bir yargı sürecini her zaman yanlış görüyoruz, yanlış bulduğumuz için de sürekli olarak kınıyoruz. Çünkü yargının hukuka Anayasaya ve ilgili yasalara uygun olarak işlemesi lazım. Adalet duygusuna hitap edecek şekilde işlemesi lazım. Ama yargı siyasi maksatlarla işler siyasi maksatlarla kararlar verirse bu zaten kamu vicdanını yaralar. Türkiye’de eşit rekabet koşullarını ortadan kaldırır.”

CHP'li Abdullatif Şener, Türkiye’de hükümet yetkililerinin Gare operasyonu sonrası muhalefet partileriyle görüşmesine ilişkin olarak da, “İktidar böyle bir milli bir konuda aynı zamanda muhalefet partilerine de açıklama yapma ihtiyacı duyabilir, her ne kadar TBMM’de gündem görüşmesi yapılmışsa da bütün partiler hükümet tarafından bilgilendirilmişse de Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bazı muhalefet partilerine özel olarak da bilgi vermek istemişlerdir. Bu özel bilgi de genel kurulda konuşulanların ötesinde bazı başka bilgiler de olabilir. Ancak bu bilgilerin ne olduğunu ben bilmiyorum. Fakat büyük ayrıntısıyla zaten Büyük Millet Meclisinde bu konu görüşülmüştür, hükümetin görüşü de alınmıştır” diye konuştu.