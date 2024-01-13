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Gündem 13 saat süren Seçil Erzan duruşması 15 Ocak'a ertelendi
Gündem

13 saat süren Seçil Erzan duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 01:50:00 -
13 saat süren Seçil Erzan duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma 13. Saatinde tanık dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelendi. Müşteki Mert Zeydanlı, Erzan'ın para talebinin hiç bitmediğini açıkladı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada yaklaşık 13 saat sürdü.

"Para talebi hiç bitmedi"

Müşteki Mert Zeydanlı, "Şube müdürü Seçil Erzan beni odasına davet etti. Bana bir özel fondan bahsetti. Tekliflerde bulundu. Özel fonların ne olduğunu biliyorum. Burada sorduğum tek soru benim güvencem ne olacak oldu. Çünkü her hangi bir platform üzerinden takip edebileceğim bir durum yoktu. Erzan da bana güvence olarak senet alabileceğimi söyledi. Bu fonun Denizbank'ın bünyesinde olduğunu söyledi. Ben toplam 4 sefer para verdim. Arada bir para aldığımda oldu 400 bin dolar bu ödemeyi aldıktan sonra hemen ertesi gün bana yeni tekliflerle geldi. Ben buna yanaşmadım. İlk başta sorgulasam da beni aradı sana sormadan bilet yaptım 400 bin dolarlık yükleme yaptım yoksa içerdeki parayı alamayız işlem kapanır dedi. Neticede bu insan bir bankacı aklımdan böyle bir senaryo hiç bir zaman geçmedi. Şikayetçiyim. Seçil'in para talebi hiçbir zaman bitmedi. Ben Fatih terimle hiç tanışmadım" dedi.

Avukatlardan tahliye talebi

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi.
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