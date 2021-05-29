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Yaşam 13 saat hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul su kesintisi güncel saatleri
Yaşam

13 saat hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul su kesintisi güncel saatleri

Hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul’un bazı ilçelerinde 13 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İstanbullular su depolamak, kesintiye hazırlıklı olmak adına kesintinin yaşanacağı ilçeler ve saatleri araştırmaya başladı. İstanbul güncel su kesintisi | İstanbul’da sular ne zaman kesilecek? İstanbul’da ne zaman hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:20:00 -
13 saat hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul su kesintisi güncel saatleri

İstanbul’da arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacağı İSKİ tarafından açıklandı 13 saatlik kesinti için önlem almak isteyenler ise hangi ilçelerde kesintinin olacağını araştırmaya başladı. Söz konucu kesinti Anadolu Yakası’nda yaşanacak. Peki, hangi ilçelere mahallelere su verilmeyecek?

13 saat hangi ilçelerde su kesilecek? İstanbul su kesintisi güncel saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

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