13 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهٖيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُٓوا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Her ümmetten bir şahit çıkarıp, “Kesin delilinizi getirin!” diyeceğiz.

O zaman anlarlar ki hakikat Allah’a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler (putlar) kendilerini bırakıp gitmişlerdir."

(Kasas Suresi - 75) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bu soru, yukarıda 62. âyette geçen sorunun aynıdır (cevabı hakkında bilgi için bk. 62-64. âyetler). Sorunun burada tekrar edilmesi, günahkârların dünyadaki tutumlarını aklen hiçbir şekilde haklı gösterebilecek durumda olmadıklarını vurgulamak içindir. Nitekim bir sonraki âyette de bu hususa dikkat çekilmektedir.

Müfessirlere göre 75. âyette her ümmetten çıkarılacağı bildirilen şahitten maksat peygamberlerdir (Taberî, XX, 104; Şevkânî, IV, 178; İbn Âşûr, XX, 173). Yüce Allah, bütün insanları mahşerde bir araya topladığında her milletin peygamberini çağırıp kendisinden o millete vaktiyle Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ edip etmediğini, tebliğ ettiyse nasıl cevap verdiklerini soracak ve onlar hakkında tanıklık etmesini isteyecektir; Hz. Muhammed de kendi ümmeti hakkında tanıklık edecektir (bk. Nisâ 4/41).

Allah’tan başka tanrıların var olduğunu iddia edenlere, “Kesin delilinizi getirin!” denilerek iddialarını ispatlamaları istenecektir. Bunu ispatlamaları mümkün olmadığı için cevap veremeyeceklerdir. Dünyada iken bâtıl bir inançla kendilerine şefaat edeceğine inandıkları düzmece tanrıları da ortalıkta gözükmeyecek; nihayet “hakikatin Allah’a mahsus olduğu”, yani yalnız O’nun hakkında “gerçek var olandır” denebileceği, putperestlerin gerçek sayıp tanrı diye niteledikleri nesnelerin ise hakikatte uydurma şeylerden ibaret bulunduğu herkes için ayan beyan ortaya çıkacaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 243



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kul tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur.



Aynı şekilde onun organlarına da unutturur.



İşlediği yerdeki izlerini de yok eder.



Ta ki Allah’ın huzuruna vardığında şahidlik etmesinler diye.”



Kaynak: Feyzü'l-Kadir, 1/513)





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