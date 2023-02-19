13 kişiye mezar olmuştu! 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada
Malatya'da 13 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yıkılma anı görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı.
13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesindeki Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 dairelik Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde depremle birlikte çevredeki sağa sola kaçışma anlarının ardından bir anda ortalığı toz bulutu kaplıyor. Apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.