  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 13 kişiye mezar olmuştu! 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada
Gündem

13 kişiye mezar olmuştu! 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada

Malatya'da 13 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yıkılma anı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 22:42:00 - 2023-02-19 23:00:04
13 kişiye mezar olmuştu! 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesindeki Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 dairelik Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde depremle birlikte çevredeki sağa sola kaçışma anlarının ardından bir anda ortalığı toz bulutu kaplıyor. Apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23