13. katta çalışan işçinin rahatlığı, görenlerin yüreğini ağzına getirdi
Sivas’ta yapımı devam eden inşaatın 13. katında iş güvenliği tedbirleri almadan çalışan ve tehlikeli hareketler yapan işçinin rahatlığı görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.09 Eylül 2018 Pazar 14:59
Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 13. katında çalışan işçilerin, ölüm tehlikesine rağmen iş güvenliği tedbiri almadan çalışmaları dikkat çekti. Birçok kişinin izlemeye bile cesaret edemeyeceği şartlarda çalışan işçilerin rahatlığı gözlerden kaçmadı. Bir işçinin 13. katta hiçbir koruma tedbiri bulunmayan tahtaların üzerinde zeminde yürüyormuş gibi hareket etmesi izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
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