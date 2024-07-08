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Gündem 13 ilde “SİBERGÖZ-50” operasyonları: 24 kişi gözaltına alındı
Gündem

13 ilde “SİBERGÖZ-50” operasyonları: 24 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 14:58:00 -
13 ilde "SİBERGÖZ-50" operasyonları: 24 kişi gözaltına alındı

13 ilde “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-50” operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde “Sibergöz-50” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7/24 iş başında"
Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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