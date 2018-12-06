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13 ilde hareketli dakikalar! Talimat verildi

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün hücre evlerinde saklananlara yönelik operasyonda yakalanan 37 kişiden 10'u tutuklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:13
13 ilde hareketli dakikalar! Talimat verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik Kayseri, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'da operasyon düzenlendi.

4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki zanlılardan 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen diğer illerin emniyet birimlerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:13
  1. Aksaray
  2. Sivas
  3. Ordu
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Konya
  7. Kırşehir
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. Çankırı
  11. Ankara
  12. Amasya
  13. Adıyaman
  14. fetö
  15. fetö operasyon

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