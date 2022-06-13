13 Haziran 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
ABD enflasyonunun Brent petrol üzerindeki etkisi son sürat devam ediyor. ABD’de enflasyon 8,6 ile son 41 yılın en yüksek seviyesinde çıktı ABD Başkanı Biden, yükselen enflasyon rakamlarının sebebinin petrol ve akaryakıt fiyatları olduğunu açıkladı. Haftanın ilk gününde brent petrol 120 doların altını gördükten sonra 120 dolar seviyesinde dengelendi. Peki benzin fiyatlarına yeni zam geldi mi? Benzine zam oldu mu? Motorin-mazot ne kadar?
Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş bir akaryakıt zammı son dakika haberini de beraberinde getirdi. ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi. Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti. Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımakta. Peki benzine zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Mazota yeni zam var mı? LPG fiyatı arttı mı?
Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Türkiye’de son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen artışlara bir yenisi daha dahil oldu. En son benzin ve LPG'ye gelen zamlar Cuma gecesinden itibaren pompaya yansıdı. Sektöre yakın kaynaklara göre motorine bu gece 1,45 TL zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul benzin, LPG, motorin fiyatları
Benzin: 28,45 TL
LPG: 12,41 TL
Motorin: 27,85 TL (29,30 TL olacak)
Ankara benzin, LPG, motorin fiyatları
Benzin: 28,58 TL
LPG: 12,31 TL
Motorin: 27,97 TL (29,42 TL olacak)
İzmir benzin, LPG, motorin fiyatları
Benzin: 28,57 TL
LPG: 12,04 TL
Motorin: 27,98 TL (29,43 TL olacak)