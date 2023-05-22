13. Dünya Arı Günü Sakarya’da coşkuyla kutlandı

Adapazarı Millet Bahçesi’nde başlayan ve Demokrasi Meydanı’nda son bulan kortej yürüyüşü ile açılışı yapılan etkinliğe her yaştan katılımcının yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Açılışın hemen ardından yapılan protokol konuşmaları, halk oyunu gösterileri, müzik dinletileri ve arı günü konulu yarışmaların ödül törenleri ile dolu dolu bir program düzenlendi.

“Arı Varsa Hayat Var”

Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa ÖR, “13. Dünya Arı Günü etkinliğini bu yıl Sakarya’da kutluyoruz. Melen Botanik Vadisi’nde arılarımızdan verim almaya başladık. Büyükşehirimiz “bal54” adıyla güzel bir entegre tesisi kurdu ve biz de Arıcılar Birliği olarak bu projeye destek veriyoruz. Hayalimizde bir bal evi kurmak vardı, bunu da hayata geçirdik. Arıcılık alanında Türkiye’nin tam ortasındayız. Her ilçemizde arıcılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Arıcılık dünyada 6 ay yapılabilirken, ülkemizde 9 ay yapılabilmektedir”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Ziya ŞAHİN ise Dünya Arı Günü’nün önemi temalı konuşmasında, “Bugün tüm dünyada arı günü kutlanıyor. “Arı Varsa Hayat Var” sloganıyla Dünya Arı Günü kutlamalarımıza başladık. Ülkemiz endemik ve nektar alanında dünyanın en zengin ülkelerindendir. Arıcılık dünyada 6 ay yapılabilirken, ülkemizde 9 ay yapılabilmektedir.” dedi ve konuşmasının devamında arı ile arıcılığın öneminden bahsetti.

“Verimliliği Artırmaya ve Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimine Destek Vermeye Devam Edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı Arıcılık Daire Başkanı İslam KÖSE, bal ve diğer arı ürünleri üretiminde dünya ortalamasının çok üzerinde olduğumuzdan bahsettiği konuşmalarında bakanlık olarak gelecek desteklerine yer verdi. “Ülkemiz arıcılık konusunda çok zengin ve bu anlamda çok şanslıyız. Arıcılarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz ve desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ülkemiz dünyada bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada. Geçen sene 96 bin ton olan bal üretimimiz bu sene 114 bin tonlara geldi. 9 milyona yakın kovana sahibiz. Bu dünya ortalamasının çok üzerinde. Bundan sonra da bakanlık olarak katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimine destek vermeye devam edeceğiz. Arıcılıkta bal verimliliğini daha da artırmak istiyoruz.”

“Ekonomimize Doğrudan Katkı Sağlayan Arıcılık, Tozlaşma Sayesinde Üretim Miktarını, Verimliliği ve Meyve Kalitemizi de Artırmaktadır”

Türkiye, dünyada Çin’den sonra en çok bal üreten ülke konumunda

Sakarya’daki arıcılık ve bal üretimi hususundaki gelişmelerden bahseden ve arıcılık alanında rol model olacaklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuşmasında, “Arıcılık, nebati kaynakların ve teknik bilginin bir arada kullanılmasıyla gerçekleşen sosyo-ekonomik bir faaliyettir. Şu anda Türkiye, dünyada Çin’den sonra en çok bal üreten ülke konumunda ancak arıcılıkla ilgili istenilen seviyede ilgi görmüyoruz. Biz Sakarya’da arıcılığı hobi olmanın ötesine taşıdık. Bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi değerli ürünlere yoğunlaşarak ticari anlamda da güçlü konuma geldik. Bu sebeple biz arıcılığın ticari bir meslek olarak görülmesini istiyoruz. Çünkü ekonomimize doğrudan katkı sağlayan arıcılık, tozlaşma sayesinde üretim miktarını, verimliliği ve meyve kalitemizi de artırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Arıcılarımızı Desteklemeye ve Yeni Arıcılarımızı Yetiştirmeye Devam Edeceğiz”

Türkiye’deki arıcılık faaliyetlerinin gelişiminde önemli destekleri olan ve sürdürülebilir iyi arıcılık uygulamalarını her daim devam ettireceklerini vurgulayan APİMAYE Kurucusu ve Onursal Başkanı Muzaffer YILDIRIM etkinlik sonrasında yaptığı konuşmasında, “Hobi ve profesyonel arıcılarımızın sahada karşılaştığı sorunları tespit etmek ve gerçekleştireceğimiz inovatif çözümlerle bu sorunlarını ortadan kaldırmak öncelikli amaçlarımız arasındadır. Bu kapsamda hem yürüttüğümüz projeler hem de kurduğumuz işbirlikleri ile arıcılarımızı desteklemeye ve yeni arıcılarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören gösteri ve sergilere de ev sahipliği yapan programa, Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Crotior, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl ve İlçe Başkanları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Arıcılar Birliği İl Temsilcileri, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, ilçe kurum müdürleri, öğretim üyeleri, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri katıldı.