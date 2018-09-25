13 bin çocuğa Kur'an eğitimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Esenyurt’taki Hacı Ahmet Albayrak Camii Kız Kur’an Kursu’nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, Kur’an kursuna giden çocuk sayısının 130 bine ulaştığını anlatan Erbaş, bu kurslarla 4-6 yaş grubundaki çocukların Rabb’ini bilmesini, peygamberini öğrenmesini, kitabını tanımasını, evrensel değerleri öğrenmesini de amaçladıklarını söyledi.

Ali Erbaş, 6 yıl önce bütün eğitimleri içine alan İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları’nı uygulamaya koyduklarını aktardı. Yatılı Kur’an kurslarının sayısının 1500, gündüzlü Kur’an kurslarının sayısının 25 bin, Kur’an kursu bulunmayan mahallelerde Kaymakamlık onayıyla açılan “D sınıfı” Kur’an kurslarının sayısının ise 10 bin civarında olduğunu belirten Erbaş, her yıl 20-25 bin fahri öğreticinin Kur’an kurslarında hizmet verdiğini, Kur’an kurslarında eğitim veren hocaların toplam sayısının ise 50 bine ulaştığını söyledi.

“BELGELİ HAFIZ SAYISI 150 BİNİ AŞACAK”

Hafızlığın en mukaddes işlerden biri olduğunu ifade eden Erbaş, Osmanlı döneminde hafızlara verilen diplomaya benzer bir diploma oluşturduklarını anlattı. Kur’an’ın, hafızlar vasıtasıyla muhafaza edildiğini belirten Erbaş, “Belgeli hafızlarımızın sayısı 150 bine ulaştı. Belki imtihanlarda başarılı olamayan 100 binin üzerinde hafızımız var. 1975 yılından bugüne belgeli hafızlarımızın sayısı 142 bin 20. Yeni belgelerle bu yıl 150 bini aşacak” dedi. Erbaş, yetişkinlerin devam ettiği kurslara katılanların sayısının bir milyonu aştığını, her yaşta insana kursların kapılarının açık olduğunu anlattı.

BOŞLUĞU BİRİLERİ DOLDURUYOR

“Yetişkinlerin Kur’an kursuna devam etmesinin çok büyük bir zenginlik olduğunu, bu kurslara katılmanın kişinin sadece kendisine değil, çevresine de fayda sağladığını ifade eden Erbaş şunları dile getirdi: “Biz Kur’an ve sünnet doğrultusunda bir bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı kurslarda, imam hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde almazsak, o boşluğu birileri dolduruyor ve dinimizi istismar ediyor. Yanlış din algısıyla, biraz da menfaate dönüştürerek din istismarcılığı yapıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Daha çok duyuralım, daha çok insana ulaşalım. Ülke ve millet olarak, birlik ve beraberlik içinde fitneden, fesattan uzak, ihanet edenlere fırsat vermeden, vatanımızı milletimizi ilelebet payidar olacak şekilde katkı sağlayalım.”

GÖRME ENGELLİLERE UMRE ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı uzun dönem, hafızlık, yatılı ve yaz Kur’an kurslarında eğitim görmüş veya halihazırda bu kurslarda eğitime devam eden, yüzde 61 ve üzeri görme engelli kursiyerler için, umre ödüllü “Kur’an-ı Kerim” ve “Temel Dini Bilgiler Yarışması” gerçekleştirilecek. Başvurular, 2 Ekim’e kadar il müftülüklerine yapılacak. Yarışma için herhangi bir kamu kurumunda çalışmama koşulu bulunuyor. Yarışma, 5-6 Kasım’da il müftülüklerince gerçekleştirilecek. Yarışma ile ilgili süreç il ve ilçe müftülükleri ve il engelli koordinatörleri tarafından yürütülecek.