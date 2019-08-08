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13 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de 13 ayrı eve girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
13 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de 13 ayrı eve girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’demeydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şüpheliler, 25 Temmuz günü Bahçelievler Mahmutbey Mahallesinde hırsızlık olaylarında kullandıkları araçla seyir halindeyken kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda son hırsızlık olayından elde ettikleri düşünülen, 7 bin TL nakit para ve 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.



Şüpheliler adeta suç makinesi çıktı


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların suç dosyaları oldukça kabarık çıktı. Şüphelilerden Hüseyin U. (19)’nun 57, Batuhan R. (20)’nin 22, Ülker A. (28)’nın 35 ve Sadık D. (21)’nin ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, para ve ziynet eşyası aldıkları, vatandaşı on binlerce TL maddi zarara uğrattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri evlerde büyük bir soğukkanlılıkla hareket ettikleri, tanınmamak için kapüşonlu kıyafet giydikleri ya da şapka taktıkları, hırsızlık yaptıktan sonra da aynı soğukkanlılıkla evlerden ayrıldıkları görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
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