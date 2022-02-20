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Spor 13 ay sonra PSG kalesinde bir ilk yaşandı
Spor

13 ay sonra PSG kalesinde bir ilk yaşandı

Paris Saint-Germain, sezonun ikinci yenilgisini Nantes karşısında aldı. Rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan PSG, Ligue 1'de 13 ay sonra kalesinde 3 gol birden gördü.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 02:35:00 -
13 ay sonra PSG kalesinde bir ilk yaşandı

Fransa Ligue 1'in 25. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Nantes ile karşılaştı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i deviren PSG, rakibi karşısında tam anlamıyla bir şok yaşadı.

Lionel Messi'nin kariyerinde 800. maçına çıktığı gecede ev sahibi takım, 4' Randal Kolo, 16' Quentin Merlin ve 45' Ludovic Blas'ın(p) golleriyle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya geri dönüş umuduyla çıkan Mauricio Pochettino'nun takımı, 47. dakikada Neymar ile farkı 2'ye indirdi. Brezilyalı yıldız 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Nantes, Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından 15 hafta yenilgi yüzü gören PSG ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Paris ekibi en son 3 Ekim 2021'de deplasmanda Rennes'e mağlup olmuştu. Avrupa kupaları için iddiasını koruyan Nantes ise son 4 hafta 3. kez kazandı ve 5. sıraya kadar yükseldi.

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