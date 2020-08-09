13 Ağustos tarihte bugün | Bugün ne günü?
13 Ağustos tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. Onlarca olayın yaşanmış olduğu, fakat tarihe geçenlerin yazıldığı tarihte bugün köşesi haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün neler oldu? 13 Ağustos ne günü? 13 Ağustos'ta kimler doğdu, kimler öldü ve hangi olaylar meydana geldi? Bugün ne günü? İşte merak edilen detaylar...
13 Ağustos "Uluslararası Solaklar Günü" olarak kutlanıyor
1655 - Alman mucit ve çalgı yapımcısı (klarneti icat eden) Johann Christoph Denner doğdu.
1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.
1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.
1903 - Türk asker ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk doğdu.
1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.
1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı oldu.
1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.
1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.
1918 - BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.
1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.
1923 - Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Alman savaş uçakları (Luftwaffe), İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı.
1954 - Pakistan Millî Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk kez yayımlandı.
1958 - Arnavutluk Kralı Otto Witte öldü.
1956 - Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu.
1960 - Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1966 - Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.
1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı seçildi.
1997 - South Park yayına başladı.
1999 - Türkiye'de "Uluslararası Tahkim" yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi.
2004 - 156 Kongolu Tutsi mülteci, Burundi'deki Gatumba mülteci kampında öldürüldü.
2004 - 2004 Yaz Olimpiyatları, Atina'da başladı.
2014 - Türk futbolcu ve Beşiktaş JK'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba öldü.