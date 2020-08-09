13 Ağustos tarihte bugün | Bugün ne günü?

13 Ağustos tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. Onlarca olayın yaşanmış olduğu, fakat tarihe geçenlerin yazıldığı tarihte bugün köşesi haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün neler oldu? 13 Ağustos ne günü? 13 Ağustos'ta kimler doğdu, kimler öldü ve hangi olaylar meydana geldi? Bugün ne günü? İşte merak edilen detaylar...