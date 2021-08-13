13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, 13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Yatırım yapmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Gram altın
Alış 483 TL
Satış 483 TL
Çeyrek altın
Alış 788 TL
Satış 797 TL
Yarım altın
Alış 1.541,85 TL
Satış 1.582,00 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.190,00 TL
Satış 3.270,00 TL