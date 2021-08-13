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Ekonomi 13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomi

13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, 13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 22:46:00 -
13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Yatırım yapmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

13 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Gram altın

Alış 483 TL

Satış 483 TL

Çeyrek altın

Alış 788 TL

Satış 797 TL

Yarım altın

Alış 1.541,85 TL

Satış 1.582,00 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.190,00 TL

Satış 3.270,00 TL

 

 

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