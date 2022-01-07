  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 12'nci aşısını olurken yakalandı! "Yok artık" dedirten iddia
Dünya

12'nci aşısını olurken yakalandı! "Yok artık" dedirten iddia

Hindistan'da Brahmdeo Mondal isimli bir kişi, hastanede 12'nci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı. Yarım saat içinde 2 doz yaptıran 84 yaşındaki adam, aşının sağlığına çok iyi geldiğini ve bu sayede önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 23:59:00 - 2022-01-08 00:12:14
12'nci aşısını olurken yakalandı! "Yok artık" dedirten iddia

Koronavirüs aşısının zorunlu tutulmadığı Hindistan'da 84 yaşındaki Brahmdeo Mondal, 11 doz Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından 12'nci dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı.

'Yok artık' dedirten iddia

Mondal, yaptırdığı Covid-19 aşılarının sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, aşılardan sonra bel ve baş ağrılarının geçtiğini ve önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini iddia etti. Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi.

Yarım saat arayla 2 doz aşı yaptırdığını iddia etti

Hindistan'ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan Dr. Amarendra Pratap Shahi, 84 yaşındaki adamın dört farklı aşı merkezinden 8 doz Covid-19 aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucunda Mondal'ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz Covid-19 aşısı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Shahi, 84 yaşındaki adamın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını belirterek, sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi.

Ülkenin yüzde 65'i aşılandı

Hindistan Halk Sağlığı Başkanı Chandrakant Lahariya ise, böyle bir olayın test sonuçları uzun süre bekletildikten sonra sisteme yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yine de bu kadar dozun ardından olayın nasıl tespit edilemediğini bilmediğini söyledi. Hindistan'da salgının başından bu yana nüfusun yüzde 65'i aşılandı.

Sırada ne var? Birçok ülke yüzde 70 aşılandı! DSÖ'den dalga geçer gibi itiraf: Aşılar pandemiyi bitirmeyecek
Sırada ne var? Birçok ülke yüzde 70 aşılandı! DSÖ'den dalga geçer gibi itiraf: Aşılar pandemiyi bitirmeyecek

Korona Virüs

Sırada ne var? Birçok ülke yüzde 70 aşılandı! DSÖ'den dalga geçer gibi itiraf: Aşılar pandemiyi bitirmeyecek

Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk
Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

Korona Virüs

Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

Batılı ülkelerdeki aşılarla Türkiye'deki aşılar farklı mı? Fatih Erbakan'dan çarpıcı deşifre!
Batılı ülkelerdeki aşılarla Türkiye'deki aşılar farklı mı? Fatih Erbakan'dan çarpıcı deşifre!

Korona Virüs

Batılı ülkelerdeki aşılarla Türkiye'deki aşılar farklı mı? Fatih Erbakan'dan çarpıcı deşifre!

DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek
DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek

Korona Virüs

DSÖ'den bir çelişkili açıklama daha: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay