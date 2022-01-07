12'nci aşısını olurken yakalandı! "Yok artık" dedirten iddia
Hindistan'da Brahmdeo Mondal isimli bir kişi, hastanede 12'nci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı. Yarım saat içinde 2 doz yaptıran 84 yaşındaki adam, aşının sağlığına çok iyi geldiğini ve bu sayede önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini öne sürdü.
Koronavirüs aşısının zorunlu tutulmadığı Hindistan'da 84 yaşındaki Brahmdeo Mondal, 11 doz Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından 12'nci dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı.
'Yok artık' dedirten iddia
Mondal, yaptırdığı Covid-19 aşılarının sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, aşılardan sonra bel ve baş ağrılarının geçtiğini ve önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini iddia etti. Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi.
Yarım saat arayla 2 doz aşı yaptırdığını iddia etti
Hindistan'ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan Dr. Amarendra Pratap Shahi, 84 yaşındaki adamın dört farklı aşı merkezinden 8 doz Covid-19 aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucunda Mondal'ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz Covid-19 aşısı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Shahi, 84 yaşındaki adamın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını belirterek, sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi.
Ülkenin yüzde 65'i aşılandı
Hindistan Halk Sağlığı Başkanı Chandrakant Lahariya ise, böyle bir olayın test sonuçları uzun süre bekletildikten sonra sisteme yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yine de bu kadar dozun ardından olayın nasıl tespit edilemediğini bilmediğini söyledi. Hindistan'da salgının başından bu yana nüfusun yüzde 65'i aşılandı.
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