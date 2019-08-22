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127 general ve amiralin görev yeri değişti! İşte tam liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 127 general ve amiralin görev yeri değişti. 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu komutanlığına atama gerçekleştirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 07:53
127 general ve amiralin görev yeri değişti! İşte tam liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

ATAMASI YAPILAN GENERAL VE AMİRALLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 07:53
  1. Ordu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. atama

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