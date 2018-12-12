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125 yıllık tarih ilgi bekliyor

Yapım tarihi 1893 yılına dayanan Kastamonu’daki tarihi Delimusaoğlu Camii ilgisizlikten yıkılmak üzere.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:47
125 yıllık tarih ilgi bekliyor

Ş. Huzeyfe Karahisarlı

Her köşesi tarih ve evliya barındıran Kastamonu’daki tarihi Delimusaoğlu Camii ilgisizlikten yıkılmak üzere. Devrekani İlçesi, Şenlik Köyü Delimusa Beldesi’ndeki Delimusaoğlu Camii’nin tarihi 1893 (H. 1312) yılına dayanıyor.

125 yıllık ahşap cami yaklaşık 15 yıl evveline kadar çevresine de hayat veren cıvıl cıvıl bir ibadet merkeziydi. Bugün ise söz konusu cami ilgisizlikten yıkılmak üzere.

Köyden kente hızla göçle birlikte, imam ve müezzin de verilmeyince tarihi caminin kapısı kilitlenmiş ve çürümeye terkedilmiş. Çoğu ahşap ve el emeği olan eser sansar, fare ve tilkilerin mekanı haline gelmiş.

Caminin minber, kubbesi tavanı ve asma katı ahşap el işçiliği, yazı ve nakışlarla işlenmiş. Minaresi taş ve duvarları kerpiçle örülü cami için köyü terk etmeyen yaşlılar destek bekliyor. Cuma namazı kılacak yer bile bulamadıklarını, camilerinin çürüdüğünü, defalarca başvurdukları halde vali ve kaymakamlıktan gereken ilgiyi göremediklerini anlatan köylüler tarihi camilerindeki kalabalık cemaatli günleri özlediklerini belirterek, “Arzumuz bir an evvel bu tarihi caminin aslına uygun onarılması. Bir de imam istiyoruz” diyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:47
  1. Kastamonu
  2. Delimusaoğlu Camii
  3. ahşap cami

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