125 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli adımlar atılacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, güneş, rüzgar, yeşil hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımının gelecek dönemde daha ön planda olacağını belirterek, "Önceliğimiz, Afrikalı dostlarımızın ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak üzere altyapı projelerinde kazan-kazan ilkesi çerçevesinde işbirliğimizi artırmak." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK'in organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Olpak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, forumda gerçekleştirilecek görüşme, panel, B2B, G2B toplantıları ve imzalanacak anlaşmalarla Türkiye ile Afrika arasında yeni köprülerin kurulacağını, önce 50 milyar dolar, daha sonra 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğine dikkati çeken Olpak, "Afrika'nın kuzeyindeki faaliyetleri daha eskiye dayanan Türk müteahhitlik şirketleri, son 20 yılda Sahra Altı Afrika'da da etkinliklerini artırdı ve kıtanın tamamında en fazla varlık gösteren müteahhitlik şirketleri oldu. Bunun arkasında kuşkusuz ülkemizin altyapısına verdiği önem bulunuyor. Kara yolları, demir yolları, köprüler, havaalanları, limanlar, veri merkezleri ve GSM şebekeleri gibi ulaştırma ve telekomünikasyon yatırımları, başta yenilenebilir olmak üzere enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi altyapı projeleri ekonomik performansımızın artmasında önemli rol oynadı." diye konuştu.

Küresel ekonomik sorunların çözümünde altyapı yatırımlarının önemli rolü olduğuna işaret eden Olpak, yeşil ve dijital dönüşümün dünyanın gündeminde olduğunu ve her sektördeki üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirecek bu dönüşümlerin enerji tarafında da önemli paradigma değişimine yol açtığını dile getirdi.

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Olpak, "Güneş, rüzgar, yeşil hidrojen gibi temiz enerji kaynakları kullanımının önümüzdeki dönemde daha ön planda olacağı biliniyor. Önceliğimiz, Afrikalı dostlarımızın ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak üzere altyapı projelerinde kazan-kazan ilkesi çerçevesinde işbirliğimizi artırmak." ifadesini kullandı.

"Türk iş dünyası olarak Afrikalı dostlarımızla ortak altyapı yatırımlarına hazırız"

Lojistik yatırımlarının da daha çok öne çıkmasını beklediklerini söyleyen Olpak, küresel ticarette yeni bölgesel işbirlikleri ve ticaret yollarının gündemde olduğunu, bu ticaret yollarının somut hale gelmesinin yeni ulaşım, enerji, iletişim altyapılarıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Nail Olpak, birbiriyle entegre "intermodal" altyapıların daha fazla önem kazanacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Çin'in gündeme getirdiği 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini, ABD'nin 'Daha İyi Bir Dünya İçin Yeniden İnşa Edin' projesini ve AB'nin 'Küresel geçit' projesini de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Turkcell GSM şirketinin Yönetim Kurulu üyesi olarak benim de içinde bulunduğum telekomünikasyon sektöründeki altyapı yatırımlarının önemi de artıyor. Kovid ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile tedarik zincirinin, ulaşılabilirliğin, enerji ve gıdanın, iletişimin önemini daha iyi kavradık, dijital teknolojileri daha yoğun kullanmaya başladık. Kıtanın kalkınmasında da önemli telekomünikasyon sektörünün gündeminde ağların konuşlandırılması, kapsama oranının artırılması, daha iyi erişilebilirlik ve veri maliyetinin azaltılması yer alıyor."

DEİK Başkanı Olpak, "Yaşadığımız ve yaşayacağımız dönüşümler, enerji, ulaştırma ve iletişim altyapı yatırımlarının öneminin artacağını ortaya koyuyor ancak bu yatırımları tek bir ülkenin yapmasıyla küresel sorunlara çözüm bulunamaz. O yüzden, bu yatırımlarda vizyonumuzu daha geniş tutmalı ve küresel işbirliklerine daha fazla açık olmalıyız." dedi.

Türkiye'nin kendi altyapı yatırımlarını yaparken ciddi tecrübeler kazandığını vurgulayan Olpak, ülkenin, rüzgar, güneş ve jeotermal başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında önemli birikimi, geleneksel enerji kaynaklarında enerji koridoru haline gelmesiyle de önemli bir bilginin oluştuğunu ifade etti.

Olpak, ticaretin yanı sıra ticaretin gerektirdiği altyapı yatırımlarında işbirliklerinin de ön plana çıktığını belirterek, "Türk iş dünyası olarak Afrikalı dostlarımızla her alanda daha fazla ortak altyapı yatırımlarına hazırız." dedi.

Forumda önemli paneller düzenlenecek

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika kıtasından ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılmasının beklendiği, ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda, enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi.

İki gün sürecek forumun ilk gününde, "Türkiye ve Afrika Arasında Tarımsal Sanayi Üretimi Konusunda İş Birliği: Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği", "Afrika Dijital Dönüşümü: Afrika Dijital Teknolojiler Ekosistemini Geliştirmek" ve "Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi: Sürdürülebilir Sağlık Sektörü ve Yeni İnovatif Fırsatlar" panelleri ile "Altyapı Yatırımı Fırsatları: Enerji, Telekomünikasyon ve Ulaştırma Ağları", "Yönetişim ve Gıda Güvenliği: Sürdürülebilir Gıda Sistemi Yaratmak" ve "Turizm ve Dijital Pazarlama Teknolojisinin Tanıtımı: Turizm ve Otelcilik Sektörü" G2B oturumları eş zamanlı olarak düzenlendi.

Forumun ikinci gününde ise "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu", "Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Altında Fırsatlar" ve "Afrika'da Yatırım, Ticaretin Finansmanı ve Türkiye ile Bankacılık İlişkileri" panelleri ile "Serbest Bölgeler ve Fırsatlar" sunumu yapılacak. Forum boyunca paneller, G2B ve B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak düzenlenecek.