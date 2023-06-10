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Tarım 124 milyon 17 bin lira çiftçilerin hesaplarına yattı
Tarım

124 milyon 17 bin lira çiftçilerin hesaplarına yattı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:15:00 -
124 milyon 17 bin lira çiftçilerin hesaplarına yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına yattı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuru yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.

Ödemelerin 61 milyon 227 bin 656 lirası hububat-baklagil ve dane mısır desteği, 39 milyon 654 bin 950 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği, 23 milyon 135 bin 235 lirası ise yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak hesaplara yattı.

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