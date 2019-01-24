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124 eşsiz eserle “Resmemaneti Sergisi” Şubat sonuna kadar görülebilecek

Taksim Meydanı Metro girişinde yer alan Taksim Sanat galerisinde açılan “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” sergisi sanatseverlerin gösterdiği ilgi nedeniyle 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:58
124 eşsiz eserle “Resmemaneti Sergisi” Şubat sonuna kadar görülebilecek

Taksim Meydanı Metro girişinde yer alan Taksim Sanat galerisinde açılan “Resmemaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu” sergisi sanatseverlerin gösterdiği ilgi nedeniyle 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’a kazandırılan Taksim Sanat galerisinde “Resmemaneti / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu”nundan özel bir seçki sergileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koleksiyonunda yaklaşık 300 eser bulunuyor. Bu koleksiyonu’ndan 124 eser Taksim Sanat galerisinde yer alıyor.

Aynı zamanda sanatçı Sezer Tansuğ'un Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum '66 Kare' çalışması da eş zamanlı olarak sergide sanatseverler ile buluşuyor. Serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen üstlendi.

Sergi için eserlerin bir araya toplandığı özel bir katalog da hazırlandı. Katalog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ kitapçılarında satışa sunuldu. Günümüz sanatçılarına, sanat tarihçilerine, araştırmacılara ve sanatseverlere kaynak oluşturacak katalogda; koleksiyonları, üslupları ve özgünlükleriyle uluslararası sanat camiasında tanınan Ara Güler ve Ömer Uluç vb. Türk ve yabancı ressamların yağlı boya, sulu boya ve karışık teknikleriyle meydana getirdikleri portre, natürmort, manzara ve farklı temaları içeren resimler görülebilecek.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:58
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