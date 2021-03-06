123 milyon yolcu hava yolunu kullanacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu revize edilecek. Buna göre Türkiye’de geçen sene hava yolunu 81 milyon 657 bin 70 yolcu kullandı. Hava yolu yolcu sayısının 2021 sonunda yüzde 50.7 artarak 123 milyon 26 bin 132’ye yükseleceği öngörülüyor.



170 milyon barajı aşılacak



2022’de 178 milyon 761 bin 572’e varacağı tahmin ediliyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 2023’te 2020’ye nazaran yüzde 149.4 artarak 203 milyon 679 bin 26’ya çıkacağı düşünülüyor.



Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 31 milyon 986 bin 25 olan dış hat yolcu sayısının bu sene yüzde 80.6 artarak 57 milyon 769 bin 244’e ulaşacağı sanılıyor. Geçen yıl 49 milyon 621 bin 174 olan iç hat yolcu sayısının ise 2021’de yüzde 30.7 artışla 64 milyon 876 bin 212’yi bulması bekleniyor.



Trafik yoğunlaşıyor



Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 57 bin 247 olan uçak trafiğinin de bu sene 1 milyon 359 bin 194’e dayanacağı öngörülüyor. Gelecek yıl 1 milyon 716 bin 947’ye çıkması beklenen uçak trafiğinin 2023’te 1 milyon 982 bin 480’e ulaşacağı tahmin ediliyor.



Rapora göre iç hat uçak trafiği, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 12.3 artarak 646 bin 403 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 65 artışla 280 bin 571’den 463 bin 3’e yükselecek.



Geçen yıla göre bu yıl transit üst geçişlerde yüzde 24 artış gerçekleşecek. Geçen yıl 201 bin 414 olan transit üst geçiş bu sene 249 bin 788’e, gelecek sene 338 bin 455’e, 2023’te ise 421 bin 437’ye çıkacak.



4 milyon ton yük taşınacak



Türkiye genelindeki havalimanlarında geçen yıl 2 milyon 403 bin 959 ton olan yük hareketinin 2021’de 3 milyon 454 bin 700, 2022’de 3 milyon 972 bin 102, 2023’te ise 4 milyon 134 bin 992 tona yükselmesi bekleniyor.



Yük taşımacılığında 2023’te geçen yıla göre yüzde 72 artış öngörülüyor. Söz konusu yılda geçen yıla göre iç hatlarda yük trafiğinin yüzde 67.5, dış hatlarda ise yüzde 73.2 artması hedefleniyor.



Geçen yıl 1 milyon 324 bin 310 ton kargonun taşındığı havalimanlarında 2021’de 1 milyon 282 bin 556, 2022’de 1 milyon 476 bin 733, 2023’te ise 1 milyon 539 bin 536 ton kargo taşınması planlanıyor.