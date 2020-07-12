12.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةَۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz,

Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz."

(Kıyâme Suresi; 20, 21) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Hz. Peygamber’in vahyi alışıyla ilgili özel olarak kendisine hitap eden ara cümlelerden sonra bu âyetlerde insanlığa yönelik genel bir hitapla tekrar başa dönülerek müşriklerin öldükten sonra dirilme olmayacağına dair iddiaları reddedilmekte, bu konuda geçerli mazeretlerinin bulunmadığı, fakat dünya zevk ve lezzetlerine düşkünlüklerinden dolayı âhiret hayatını reddettikleri ve bu sebeple kınandıkları anlaşılmaktadır.

İnsanların kınanmasının sebebi dünya nimetlerini sevmeleri değil, bu yüzden âhireti terketmeleridir. Çünkü dünya nimetleri insanlar için yaratılmıştır (krş. A‘râf 7/31-33).

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız.

Çünkü böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur."

(İbni Mâce, Zühd, 9)